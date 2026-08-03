Aliağa FK’da Adem Yeşilyurt iddiası

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi genç ve potansiyelli oyunculardan oluşan bir kadro kurmayı hedefleyen Aliağa FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisinin, geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla dikkat çeken ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan genç sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Karşıyaka altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon A takımda gösterdiği performansla kısa sürede öne çıktı. Hızı, kanat organizasyonlarındaki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Adem, yeşil-kırmızılı formayla 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

Genç oyuncunun performansı, Fenerbahçe'nin de dikkatini çekti ve Adem Yeşilyurt 500 bin Euro bonservis bedeli ile sonraki satıştan pay karşılığında sarı-lacivertli kulübe transfer oldu. Fenerbahçe'de antrenmanlarını sürdüren genç futbolcunun, gelişimini daha da ilerletmesi amacıyla yeni sezonda kiralık olarak forma giymesi planlanıyor. Adem Yeşilyurt için Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın da devrede olduğu belirtilirken, Aliağa FK'nın İzmirli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi. Genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesi hedeflenirken, transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.