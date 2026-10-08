915 bin euroluk ayrılık! Montella’nın yerine o isim mi gelecek?

YERİNE ARDA TURAN İDDİASI

İtalyan basınındaki haberde Montella'nın yerine düşünülen ismin ise Arda Turan olduğu öne sürüldü. 39 yaşındaki teknik adam, kariyerine Shakhtar Donetsk'te devam ederken daha önce Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giymiş ve A Milli Takım'da 100 kez görev yapmıştı. İddiaya göre Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken aynı zamanda A Milli Takım'ın başına geçmesi gündemde. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yarın yapılması beklenen toplantıda Montella'nın geleceğiyle ilgili kararın alınabileceği belirtildi.