915 bin euroluk ayrılık! Montella’nın yerine o isim mi gelecek?

TFF'nin Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülürken, İtalyan basını A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü için sürpriz bir ismi gündeme taşıdı.
MONTELLA İÇİN AYRILIK İDDİASI
A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılacağı öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki sonuçların ardından İtalyan teknik adamla devam etmeme kararı aldığı iddia edildi. Bologna'da İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilginin de Montella'nın milli takım başındaki son maçı olabileceği belirtildi.
915 BİN EUROLUK TAZMİNAT
Eylül 2023'ten bu yana A Milli Takım'ı çalıştıran Montella, geride kalan süreçte 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Son 7 maçın 6'sını kaybeden deneyimli teknik adam, EURO 2024'te Türkiye'yi çeyrek finale taşımış ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermişti. Haziran 2025'te sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatan Montella'nın yıllık yaklaşık 2,2 milyon euro kazandığı ve ayrılık halinde yaklaşık 915 bin euro tazminat alacağı ifade edildi.
YERİNE ARDA TURAN İDDİASI
İtalyan basınındaki haberde Montella'nın yerine düşünülen ismin ise Arda Turan olduğu öne sürüldü. 39 yaşındaki teknik adam, kariyerine Shakhtar Donetsk'te devam ederken daha önce Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona formaları giymiş ve A Milli Takım'da 100 kez görev yapmıştı. İddiaya göre Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken aynı zamanda A Milli Takım'ın başına geçmesi gündemde. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yarın yapılması beklenen toplantıda Montella'nın geleceğiyle ilgili kararın alınabileceği belirtildi.