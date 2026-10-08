FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? | Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR deplasmanına çıkıyor. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi karşısında da galibiyet ararken gözler maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanala çevrildi. Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin ve Panathinaikos Aktor, bu akşam ( 8 Ekim Perşembe günü) karşı karşıya geliyor.
Telekom Center'da oynanacak mücadele 21.15'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem üçlüsü yönetecek.