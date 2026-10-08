  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? | Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? | Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 4. haftasında deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya gelecek. Sezona namağlup başlayan sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Basketbolseverler, zorlu mücadelenin yayın saati ve kanalını merak ediyor. Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maç takvimi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında Panathinaikos AKTOR deplasmanına çıkıyor. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisi karşısında da galibiyet ararken gözler maçın oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanala çevrildi. Panathinaikos - Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ve Panathinaikos Aktor, bu akşam ( 8 Ekim Perşembe günü) karşı karşıya geliyor.

Telekom Center'da oynanacak mücadele 21.15'te başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi Ilija Belosevic, Carlos Peruga ve Arturas Sukys hakem üçlüsü yönetecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA