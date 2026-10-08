Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sahaya çıkamadan takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe, milli aranın ardından yoğun maç trafiğine yeniden hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, hafta sonunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, lig ve Avrupa'da oynanacak zorlu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, yoğun fikstür öncesinde çalışmalarını sürdürürken yönetim cephesinde de transfer hareketliliği yaşanıyor.