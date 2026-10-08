Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Sahaya çıkamadan takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe, milli aranın ardından yoğun maç trafiğine yeniden hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, hafta sonunda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, lig ve Avrupa'da oynanacak zorlu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, yoğun fikstür öncesinde çalışmalarını sürdürürken yönetim cephesinde de transfer hareketliliği yaşanıyor.
OCAK AYI İÇİN SÜRPRİZ AYRILIK PLANI
Fenerbahçe'de ara transfer dönemine yönelik çalışmalar devam ederken, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan futbolcular da netleşmeye başlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen genç yıldızla ilgili dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.
AMARA DİOUF İÇİN KİRALIK FORMÜLÜ
Senegal futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Amara Diouf, Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Ancak genç futbolcunun yaşadığı ciddi diz sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmamıştı. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun iyileşme sürecini tamamlayarak saha çalışmalarına başladığı belirtildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, Diouf'un gelişimini sürdürebilmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi için oyuncuyu ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden birine kiralamayı planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç futbolcunun durumu hakkında yönetimle temas halinde olduğu kaydedildi.