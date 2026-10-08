Kupada heyecan sürüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Ege ekipleri kritik maçlara çıktı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki rakibi Bigaspor'a konuk olan Balıkesirspor müsabakayı 3-0 kazanarak yoluna devam etti. Bal-Kes'in gollerini 21'inci dakikada Celal Emir (P), 78'inci dakikada Mustafa Mete ve 82'nci dakikada Tibet attı. Evinde 3'üncü Lig temsilcisi Alanya 1221 SK ile karşı karşıya gelen 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Somaspor ise rakibini 4-2 yendi. Somaspor'un golleri, 7'de Mustafa, 30'da Ömür, 58 ve 77'de Mehmet Melih'ten geldi. Uşakspor ise deplasmanda Gemlik Sümerbey'e 2-0 mağlup olarak kupa serüvenini noktaladı.

DENİZLİ'NİN RAKİBİ SERİK

FETHİYESPOR gurbette Gaziemir'i 71'de Deniz Erdoğan ve 86'da Jamal Camcı'nın golleriyle yenerek yoluna devam etti. Ayvalıkgücü Belediyespor ise

deplasmanda konuk olduğu Söke 1970 SK'yı normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatmada bulduğu golle yendi. Söke'nin golü 38'de Berhan Deniz'den gelirken, Ayvalık ekibi 74'te Ali Berke Timurcioğlu ve 111'de Burak Gürler'in golleriyle adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Bugün ise Denizli İdmanyurdu sahasında Serikspor'u saat 17.00'de konuk edecek. Müsabaka A SPOR'dan ekranlara gelecek.