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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. A Spor ekranlarından canlı yayınlanan kura çekiminin ardından takımların rakipleri belli oldu. İşte kupada üçüncü eleme turunun tüm eşleşmeleri...

SABAH

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Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu heyecanı yaşandı. A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekimiyle birlikte üçüncü turda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu kura sonuçları ve tüm eşleşmeler...

Kuraya, ikinci eleme turunu geçen 31 takım ve bu turdan itibaren katılan 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol Kulübü

GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları AŞ

Etimesgut SK - Gaziantep FK

SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor

Ağrı 1970 SK - İstanbulspor

Balıkespor - Arnavutköy Belediye

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor - Isparta 32 Spor Kulübü

Eskişehirspor - Alagöz Holding Iğdır FK

Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor

Adana 01 Futbol Kullübü - Kütahyaspor Futbol Kulübü

Yeni Mersin İdmanyurdu - Muş Spor Kulübü

Pazarspor - Aliağa Futbol

Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor

Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü

Serik Spor Futbol - Hakkari Zap Spor Kulübü

Orduspor 1967 - Van Spor Futbol Kulübü

Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.

Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye

Karabük İdmanyurdu - Ekinciler İskenderunspor

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen FK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Kahramanmaraş İstiklal Spor

Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947

Fatih Karagümrük - Somaspor

Adana Adaletgücü Spor - MKE Ankaragücü

Bitlis 1916 Futbol - Kayserispor

Kars 36 Spor - Antalyaspor

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor - 1461 Trabzon FK

Gebzespor - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Eskişehir - 68 Aksaray Belediye Spor

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