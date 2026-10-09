Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası 'nda üçüncü eleme turu heyecanı yaşandı. A Spor 'dan canlı yayınlanan kura çekimiyle birlikte üçüncü turda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu kura sonuçları ve tüm eşleşmeler...

Kuraya, ikinci eleme turunu geçen 31 takım ve bu turdan itibaren katılan 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.