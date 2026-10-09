Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü eleme turu heyecanı yaşandı. A Spor'dan canlı yayınlanan kura çekimiyle birlikte üçüncü turda karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme turu kura sonuçları ve tüm eşleşmeler...
Kuraya, ikinci eleme turunu geçen 31 takım ve bu turdan itibaren katılan 41 ekip olmak üzere toplam 72 takım katıldı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak üçüncü tur müsabakaları, 27-28-29 Ekim'de oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sakaryaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Elazığspor - Açıkalın Erciyes 38 Futbol Kulübü
GMG Kastamonuspor - Erzincan Futbol Yatırımları AŞ
Etimesgut SK - Gaziantep FK
SMS Grup Sarıyer - Ayvalıkgücü Belediyespor
Ağrı 1970 SK - İstanbulspor
Balıkespor - Arnavutköy Belediye
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor - Isparta 32 Spor Kulübü
Eskişehirspor - Alagöz Holding Iğdır FK
Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor
Adana 01 Futbol Kullübü - Kütahyaspor Futbol Kulübü
Yeni Mersin İdmanyurdu - Muş Spor Kulübü
Pazarspor - Aliağa Futbol
Corendon Alanyaspor - 12 Bingöl Spor
Sultan Su İnegölspor - Sebat Spor Kulübü
Serik Spor Futbol - Hakkari Zap Spor Kulübü
Orduspor 1967 - Van Spor Futbol Kulübü
Ankara Demirspor - Gemlik Sümerbey Futbol Spor A.Ş.
Gençlerbirliği - Karaköprü Belediye
Karabük İdmanyurdu - Ekinciler İskenderunspor
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen FK - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Eminevim Ümraniyespor - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas Spor Kulübü - Kahramanmaraş İstiklal Spor
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947
Fatih Karagümrük - Somaspor
Adana Adaletgücü Spor - MKE Ankaragücü
Bitlis 1916 Futbol - Kayserispor
Kars 36 Spor - Antalyaspor
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor - 1461 Trabzon FK
Gebzespor - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Eskişehir - 68 Aksaray Belediye Spor