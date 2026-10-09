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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 EKİM MAÇ TAKVİMİ

9 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverleri Türkiye ve Avrupa liglerinde heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesi başta olmak üzere günün maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları merak ediliyor. İşte 9 Ekim Cuma gününün futbol takvimi ve yayın rehberi…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

9 Ekim Cuma günü futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Türkiye liglerinden Avrupa arenasına uzanan günün programında dikkat çeken mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Peki, bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve canlı yayın bilgileri…

9 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? CANLI YAYIN LİSTESİ

Trendyol Süper Lig
20.00 | Galatasaray - Kasımpaşa (beIN SPORTS 1)

Trendyol 1. Lig
17.00 | Sivasspor - Pendikspor (TRT Spor)

17.00 | Bodrum FK - Keçiörengücü (beIN SPORTS 2)

20.00 | Van Spor - Bandırmaspor (TRT Spor)

20.00 | Ümraniyespor - Sarıyer (beIN SPORTS 2)

İspanya La Liga
22.00 | Malaga - Espanyol (S Sport Plus)

Fransa Ligue 1
21.45 | Lens - Lyon (beIN SPORTS 4)

Almanya Bundesliga
21.30 | Borussia Dortmund - Werder Bremen (S Sport Plus)

Hollanda Eredivisie
21.00 | PSV Eindhoven - Heerenveen (S Sport Plus)

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