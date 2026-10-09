BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 9 EKİM MAÇ TAKVİMİ

9 Ekim Cuma günü futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Türkiye liglerinden Avrupa arenasına uzanan günün programında dikkat çeken mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Peki, bugün hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maçları ve canlı yayın bilgileri…