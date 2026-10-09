Denizli İdman Yurdu kupaya veda etti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda mücadele eden Denizli İdman Yurdu, deplasmanda karşılaştığı Serikspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada istediği sonucu alamayan Denizli temsilcisi, Serikspor'un bulduğu tek gole engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmadaki tek golü dördüncü dakikada Sertan Yıldız kaydetti. Mücadelenin son dakikalarında ise saha içinde yaşanan gerginlik nedeniyle oyun bir süre durdu. Çıkan olaylar sırasında Serikspor'dan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Oyuna 73'te giren Ahmet Akyıldız, 90+1 ve 90+5'te gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Denizli İdman Yurdu, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.