Futbolda moda 35 ve 61 numara

Türkiye liglerinde futbolcuların genelde sempati duydukları ya da memleketlerinin plaka numaralarını formalarına yazdırma adeti bu sezon da devam ediyor. 2026-27 döneminin Transfermarkt verilerinde, Türk uyruklu oyuncular listelendiğinde, Trabzon ve İzmir'in plaka numaralarının çokluğu dikkat çekiyor. Trabzon'un araç plakası olan 61 numarayı 76 futbolcu kullanırken, İzmir'in 35 numarasını 57 futbolcu formasına yazdırdığı istatistiklere yansıdı. Ülkenin futbolcu yetiştirme fabrikası olan 2 şehrin, altyapıya ne kadar önem verdikleri de bu istatistiklerle açıklanmış oldu. Türkiye'nin en büyük nüfusuna sahip İstanbul'un 34 numaralı plakasının ise 50 kez tercih edilmesi dikkat çekti.

10 NUMARA FAVORİ

Yeşil sahalarda en çok kullanılan evrensel numara '10'u, 250 Türk futbolcusu tercih ederken, forvet mevkiisi ile özdeşleşen 9 numarayı 202 oyuncu formasının arkasına yazdırdı. 61 numarayı tercih eden futbolculardan bazıları şu şekilde: Cihan Çanak (Trabzonspor), Furkan Demir (Rapid Vien), Görkem Sağlam (Kayserispor), Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Serkan Asan (Iğdır FK), Faruk Can Genç (Vanspor). 35 numarayı kullanan isimlerden en yüksek piyasa değeri olan oyuncular da şöyle sıralandı: Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Ataberk Dadakdeniz (Gaziantep FK), Sercan Deniz (Kasımpaşa), Sergen Piçinciol (Aliağa FK), Alberk Koç (Fethiyespor).