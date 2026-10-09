GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla yeniden start alıyor. 7. haftanın perdesini açacak mücadelede sarı-kırmızılılar, ligin namağlup ekibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig 7. haftanın ilk karşılaşması Galatasaray Kasımpaşa maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray :
Uğurcan Çakır
Kaan Ayhan (Roland Sallai)
Davinson Sanchez (Lemina)
Abdülkerim Bardakcı (Bitshiabu)
Ismail Jakobs
Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu)
Gabriel Sara,
Sane.
Kasımpaşa:
Gianniotis
Winck
Mouanga
Ilie
Jessen (Ayberk)
Kerem Demirbay
Baldursson (Mendes)
Güven Yalçın