GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla yeniden start alıyor. 7. haftanın perdesini açacak mücadelede sarı-kırmızılılar, ligin namağlup ekibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…