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GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA? | Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. 7. haftanın açılış maçında Galatasaray, namağlup Kasımpaşa’yı sahasında konuk edecek. Futbolseverler, kritik karşılaşmanın saatini, yayın kanalını ve takımların muhtemel 11’lerini merak ediyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de heyecan, milli maç arasının ardından Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasıyla yeniden start alıyor. 7. haftanın perdesini açacak mücadelede sarı-kırmızılılar, ligin namağlup ekibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11'ler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 7. haftanın ilk karşılaşması Galatasaray Kasımpaşa maçı 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray :

Uğurcan Çakır

Kaan Ayhan (Roland Sallai)

Davinson Sanchez (Lemina)

Abdülkerim Bardakcı (Bitshiabu)

Ismail Jakobs

Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu)

Gabriel Sara,

Sane.

Kasımpaşa:

Gianniotis

Winck

Mouanga

Ilie

Jessen (Ayberk)

Kerem Demirbay

Baldursson (Mendes)

Güven Yalçın

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