Şampiyon oldu, BAL’a katılamadı

Turgutreis Spor Kulübü, 18 yıl aradan sonra Muğla şampiyonu olarak yükseldiği Bölgesel Amatör Lig'e (BAL), yeterli maddi ve manevi destek sağlanamadığı gerekçesiyle katılmama kararı aldı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sportif başarının sürdürülebilmesi için tesislerin yanı sıra maddi ve manevi desteğe de ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Yeni sezon öncesinde yerel yönetimler, kurumlar ve Muğla'nın farklı dinamikleri nezdinde girişimlerde bulunulduğu ancak BAL'da mücadele etmeye yetecek düzeyde destek ve sahiplenmenin oluşmadığı ifade edildi.

'ACI BİR ZORUNLULUK'

Açıklamada, "Bir spor kulübünün bütün yükünün yalnızca başkan ve yönetim kurulunun omuzlarında taşınması mümkün değildir. Turgutreis Spor; Turgutreis'in, Bodrum'un ve Muğla'nın ortak değeridir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada kararın kulüpten vazgeçmek anlamına gelmediği belirtilerek, "Aksine, kulübümüzün geleceğini korumak ve daha güçlü şartlarda yeniden sahalara dönebilmek adına alınmış zorunlu bir karardır" denildi. Turgutreis Yönetim Kurulu, açıklamasının sonunda 18 yıl sonra şampiyon olan bir kulübün BAL'a katılamayacak noktaya gelmesini kamuoyunun takdirine bıraktı. Yönetim, bugüne kadar kulüp için emek verenlere teşekkür etti.