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Altay, Uşakspor deplasmanında

3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Altay, geçen hafta sahasında Alanya 1221 ile golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda Uşakspor’a konuk olarak galibiyet hasretini sona erdirmeyi hedefliyor. İşte karşılaşmanın detayları…

DHA

Giriş Tarihi:

Altay, Uşakspor deplasmanında

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Alanya 1221 ile sahasında golsüz berabere kalan Altay, yarın Uşakspor deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Altay, Uşakspor deplasmanında

Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak 6'ncı hafta mücadelesini Onur Bingöl yönetecek. Ligde İzmir temsilcisi 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alıp 6 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Uşak ekibi ise aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan toplayarak 12'nci basamakta yer buldu.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Bucaspor 1928 galibiyetinden sonra dış sahada 2'de 2 yapmayı; evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor ise iç sahadaki namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor.

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