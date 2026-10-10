Haberler Spor Galatasaray'da Barış Alper rüzgarı! Galatasaray'da Barış Alper rüzgarı! Milli aranın ardından Kasımpaşa karşısında sahaya çıkan Galatasaray'da Sallai ve Singo’nun yokluğunda sağ bekte görev alan yıldız futbolcu, attığı golle Galatasaray’a galibiyeti getiren isim oldu. SABAH









Milli aranın ardından Kasımpaşa karşısında sahaya çıkan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla gecenin yıldızlarından biri oldu. Okan Buruk'un eksikler nedeniyle sağ bekte görevlendirdiği milli futbolcu, 90. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi. Bu sezon farklı mevkilerde görev alan 26 yaşındaki oyuncu, çok yönlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

OKAN BURUK'TAN ZORUNLU HAMLE Galatasaray'da Roland Sallai'nin tam olarak iyileşmemesi ve Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Milli futbolcu, alışık olmadığı savunma pozisyonunda ortaya koyduğu mücadeleyle teknik heyetin tercihini karşılıksız bırakmadı.