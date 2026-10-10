Galatasaray'da Barış Alper rüzgarı!

Milli aranın ardından Kasımpaşa karşısında sahaya çıkan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, sergilediği performansla gecenin yıldızlarından biri oldu. Okan Buruk'un eksikler nedeniyle sağ bekte görevlendirdiği milli futbolcu, 90. dakikada attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi. Bu sezon farklı mevkilerde görev alan 26 yaşındaki oyuncu, çok yönlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
OKAN BURUK'TAN ZORUNLU HAMLE
Galatasaray'da Roland Sallai'nin tam olarak iyileşmemesi ve Wilfried Singo'nun sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. Milli futbolcu, alışık olmadığı savunma pozisyonunda ortaya koyduğu mücadeleyle teknik heyetin tercihini karşılıksız bırakmadı.
3 MAÇTA 3 FARKLI MEVKİ, 90. DAKİKADA GELEN ZAFER
Ligdeki son üç karşılaşmada üç farklı pozisyonda forma giyen Barış Alper Yılmaz, Kocaelispor maçında kanatta, Trabzonspor karşılaşmasında santrforda, Kasımpaşa mücadelesinde ise sağ bekte görev yaptı. Kariyeri boyunca sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, santrfor ve 10 numara pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki futbolcu, çok yönlülüğünü bir kez daha kanıtladı. Sezona formsuz başladığı gerekçesiyle eleştirilen ve milli takım arasından moralsiz dönen Barış Alper, Kasımpaşa karşısında sergilediği etkili performansı 90. dakikada attığı golle taçlandırarak Galatasaray'a üç puanı kazandırdı.