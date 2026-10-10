Montella'nın A Milli Takım karnesi ortaya çıktı! Rakamlar dikkat çekti: Montella kaç maç kazandı, kaç kez kaybetti?

A Milli Futbol Takımı 'nda son dönemde alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Montella ile yola devam etmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından 21 Eylül 2023 tarihinde takımın başına geçen İtalyan teknik adam, 1115 gün görev kaldı. Bu süreçte ilk sınavında 12 Ekim 2023 tarihinde deplasmanda Hırvatistan 'ı 1-0 mağlup ederek başlayan Montella, son maçında ise 5 Ekim 2026'da konuk olduğu İtalya'ya 3-1'lik skorla kaybetti.





40 MAÇA ÇIKTI

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile 31'i resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 40 maça çıktı. İtalyan teknik adam, söz konusu müsabakalarda 21 galibiyet elde ederken, 14 yenilgi ve 5 de beraberlik aldı. Milliler, bu dönemde 66 gol kaydederken, kalesinde 58 gol gördü.



2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÇEYREK FİNAL OYNADI

Montella'nın, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırdığı dönemde Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarı elde etti. Portekiz, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu gruptan çıkan ay-yıldızlılar, son 16 turunda Avusturya'yı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Hollanda'ya kaybederek, turnuvaya veda etti.