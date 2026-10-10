Süper Lig’de zirve değişti! Amedspor, Gençlerbirliği berabere kaldı

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede son dakikaya kadar üstünlüğünü koruyamayan Amedspor, sahadan bir puanla ayrıldı.

Karşılaşmada Amedspor'un gollerini 25. dakikada penaltıdan Dia Saba ve 68. dakikada Ballet kaydetti. Gençlerbirliği ise 54. dakikada Luis ve 90+3. dakikada Thalisson'un attığı gollerle skora denge getirdi.

GALATASARAY YENİDEN LİDER OLDU

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Amedspor, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kaldı. Geçtiğimiz haftayı averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray yeniden liderlik koltuğuna otururken, Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkardı.