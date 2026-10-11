A Milli Takım’da teknik trafik

UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört maçın tamamından mağlubiyetle ayrılan A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi sona ererken, gözler milli takımın başına kimin geçeceğine çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonunun yeni teknik direktör konusunda önceliğini yerli çalıştırıcılardan yana kullanmayı planladığı öne sürüldü.

İddialara göre TFF, teknik direktör adayları arasında yer alan Arda Turan için ilk teması kurdu. Ancak Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in bu girişime kısa sürede yanıt verdiği ve genç teknik adamı bırakmaya sıcak bakmadığını ilettiği belirtildi. Bu gelişmenin ardından federasyonun diğer adaylar üzerindeki değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Yerli tekni direktör adayları arasında Fatih Terim, Fatih Tekke, Nuri Şahin, Okan Buruk, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın isimleri de gündeme geldi. Yabancı teknik direktörler arasında ise dikkat çeken isimler bulunuyor. Son olarak Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Antonio Conte ile Fransa Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Didier Deschamps'ın da adaylar arasında olduğu iddia edildi.