Denizli Idmanyurdu: 0 Ayvalıkgücü Bld.: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Denizli İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor'a 1-0 mağlup etti. Müsabakada ilk yarıda her iki Ege temsilcisi de yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 90+2. dakikada Atakan, Ayvalık'ı öne geçirdi ve sonucu belirledi: 0-1. Denizli ekibi bu sonuçla 3 puan hasretini 6 maça çıkarırken, Balıkesir ekibi ise son iki maçından 4 puanla ayrıldı. Denizli İdmanyurdu gelecek hafta deplasmanda Söke 1970 ile deplasmanda, Ayvalıkgücü Belediyespor ise evinde Karşıyaka ile karşılaşacak.