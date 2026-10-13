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ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig formatının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Roma beraberliğiyle ilk haftayı geride bırakan sarı-lacivertliler, İngiltere'de galibiyet alarak Avrupa'daki namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bu sezon oynadığı 7 maçta yenilgi yaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Aston Villa karşısında sahaya süreceği muhtemel 11 de belli oldu.

HABER MERKEZİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İlk hafta Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında 3 puan hedefliyor. Sezonun geride kalan 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Aston Villa maçında görev vereceği muhtemel 11 netleşti.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

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