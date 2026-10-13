ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde Aston Villa deplasmanına çıkacak Fenerbahçe , kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İlk hafta Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, İngiliz temsilcisi karşısında 3 puan hedefliyor. Sezonun geride kalan 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 'ın Aston Villa maçında görev vereceği muhtemel 11 netleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.