Bandırmaspor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı! İşte maçın skoru

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. İki ekibin galibiyet mücadelesi karşılıklı gollerle sonuçlanırken, 90 dakika sonunda taraflar 1-1'lik eşitliği bozamadı ve hanesine birer puan yazdırdı.

Ev sahibi ekibin golünü, 83.dakikada Enes Aydın atarken, konuk takımın tek sayısı ise 66.dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 14 yaptı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı. 1.Lig'in 11.haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sivasspor, Sarıyer'i ağırlayacak.