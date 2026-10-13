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Bandırmaspor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı! İşte maçın skoru

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede iki takım da sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

SABAH

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Bandırmaspor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı! İşte maçın skoru

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. İki ekibin galibiyet mücadelesi karşılıklı gollerle sonuçlanırken, 90 dakika sonunda taraflar 1-1'lik eşitliği bozamadı ve hanesine birer puan yazdırdı.

Ev sahibi ekibin golünü, 83.dakikada Enes Aydın atarken, konuk takımın tek sayısı ise 66.dakikada Yusuf Cihat Çelik'ten geldi.

Bandırmaspor - Sivasspor maçında kazanan çıkmadı! İşte maçın skoru

Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 14 yaptı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı. 1.Lig'in 11.haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'ye konuk olacak. Sivasspor, Sarıyer'i ağırlayacak.

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