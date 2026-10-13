BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Ekim 2026 Salı günü spor gündemi, futbol ve basketboldaki önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek mücadele merakla beklenirken, Avrupa arenasında birçok iddialı takım da sahaya çıkacak. EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin'in mücadelesinin de yer aldığı günün maç takvimi, karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde…