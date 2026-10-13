BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

13 Ekim 2026 Salı günü spor gündemi, futbol ve basketboldaki önemli karşılaşmalarla hareketleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek mücadele merakla beklenirken, Avrupa arenasında birçok iddialı takım da sahaya çıkacak. EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin'in mücadelesinin de yer aldığı günün maç takvimi, karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri sporseverlerin gündeminde…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, bugün sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.
Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, bugün sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.
FENERBAHÇE - ZALGIRIS KAUNAS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçı, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) saat 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
13 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI
Trendyol 1. Lig
14.30 | Bandırmaspor - Sivasspor (TRT Spor)
17.00 | Sarıyer - Bodrum FK (TRT Spor)
20.00 | Pendikspor - Vanspor (tabii Spor 6 ve beIN SPORTS 2)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 | Lens - Sporting CP (tabii Spor)
19.45 | Sabah FK - Slavia Prag (tabii Spor)
22.00 | Galatasaray – Barcelona (TRT 1)
22.00 | RB Leipzig - PSV Eindhoven (tabii Spor)
22.00 | Inter - Club Brugge (tabii Spor)
22.00 | Atletico Madrid - Manchester United (tabii Spor)
22.00 | Arsenal - Lille (tabii Spor)
22.00 | Villarreal - Napoli (tabii Spor)
22.00 | Viking - Bayern Münih (tabii Spor)
EuroLeague
20.45 | Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas
21.00 | ASVEL - Kızılyıldız
21.30 | Baskonia - Dubai Basketball
21.30 | Olimpia Milano - Real Madrid
21.30 | Partizan - Panathinaikos
21.30 | Barcelona - Maccabi Tel Aviv
22.00 | Valencia Basket - Olympiakos