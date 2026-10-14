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Haberler Spor Eleştirilere cevap verdi! Leroy Sane'den Barcelona maçı açıklaması

Eleştirilere cevap verdi! Leroy Sane'den Barcelona maçı açıklaması

Galatasaray’da son dönemdeki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Alman yıldızın paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. İşte detaylar…

SABAH

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Eleştirilere cevap verdi! Leroy Sane’den Barcelona maçı açıklaması

Galatasaray'da sahadaki performansı nedeniyle eleştirilen Leroy Sane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı, sarı-kırmızılı camiada merak uyandırdı.

Eleştirilere cevap verdi! Leroy Sane’den Barcelona maçı açıklaması

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Karşılaşmaya sonradan dahil olan ve performansıyla eleştirilen Leroy Sane, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alman yıldız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum. Dün ve ilk günden bu yana verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız."

Eleştirilere cevap verdi! Leroy Sane’den Barcelona maçı açıklaması

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