Sultanlar Ligi’nde Egeliler parkede

SULTANLAR Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. İzmir temsilcisi Aras Kargo SK, sahasında Galatasaray'ı ağırlarken Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Geçen hafta deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 mağlup olan Aras Kargo SK, taraftarı önünde Galatasaray karşısında galibiyet arayacak. İzmir Atatürk yet Voleybol Salonu'nda oynanacak üçüncü hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 400, 600 ve 800 TL'den satışa sunuldu. Ligde geride

kalan iki maçta birer galibiyet alan ekiplerden Galatasaray 5'inci, Aras Kargo ise 7'nci sırada bulunuyor. İki takım da üst sıralara yükselmek için mücadele edecek.

KRİTİK RANDEVU

LİGDEKİ ilk galibiyetini sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yenerek elde eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bugün saat 19.00'da Muradiye Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlı ekip karşısında Manisa temsilcisi, taraftarının desteğiyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İlbank deplasmanında 3-1, sahasında VakıfBank karşısında ise 3-0 mağlup olan Göztepe de zorlu bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılılar, saat 19.00'da deplasmanda, ligde oynadığı iki maçı da kazanan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe, güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek isterken Fenerbahçe ise zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.