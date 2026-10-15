Aras Kargo’dan harika dönüş

SULTANLAR Ligi'nin üçüncü haftasında Aras Kargo Spor Kulübü, evinde Galatasaray Daikin'i 3-2'lik setler sonucunda (22-25, 16-25, 25-18, 25-20, 15-9) mağlup etti. Böylelikle İzmir ekibi ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk setinde sarı-kırmızılılar, Myriam Sylla ve İlkin ile ilk seti 22-25 aldı. İkinci sette oyunun üstünlüğü sürekli el değiştirirken Galatasaray, 16-25'lik skorla ikinci seti de kazandı. Üçüncü sete hızlı ve tempolu başlayan İzmir temsilcisi, Ana Kalandadze ve Mackenzie May ile farkı açtı. Aras Kargo Spor Kulübü, üçüncü seti 25-18 alarak skoru 2-1 yaptı.

NEFESLERİ KESTİ

Dördüncü set nefesleri keserken oyunun üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Ev sahibi takım Bengisu ve Mankenzie ile skoru 16-13 yaptı. İtalyan antrenör Bigarelli mola aldı. Mola dönüşünden sonra rakibine fırsat tanımayan İzmir temsilcisi, dördüncü seti 25-20'lik skorla alarak maçı karar setine taşıdı. Final setinde büyük heyecan yaşanırken Aras Kargo Spor Kulübü, Ceren'in skorer oyunuyla sahadan 15-9 skorla 3-2'lik setle sahadan galip ayrıldı. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden diğer Ege ekibi Göztepe'nin ise maçı ertelendi. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma, saha koşullarının sporcu sağlığı açısından risk taşıması sebebiyle ileri tarihe ertelendi. Parkeye çıkan bir diğer Ege temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 kaybetti. Mücadelenin setleri 26-24, 15-25, 22-25 ve 22-25 tamamlandı. Manisa temsilcisi bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı.