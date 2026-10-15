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BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? | Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk hafta sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine üç puanla başlayan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. İlk maçında OFI karşısında mağlubiyet yaşayan Hoffenheim ise taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayın kanalı araştırılıyor. Peki, Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar…

HABER MERKEZİ

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UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Avrupa'ya üç puanla başlayan siyah-beyazlılar, Almanya'da kazanarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Peki, Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri…

HOFFENHEİM-BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı 15 Ekim Perşembe TSİ ile 22.00'de başlayacak. PreZero Arena'da oynanacak olan mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Siyah-beyazlı ekibin Hoffenheim maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.

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