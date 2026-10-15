BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? | Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına konuk oluyor. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Avrupa'ya üç puanla başlayan siyah-beyazlılar, Almanya'da kazanarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Peki, Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri…