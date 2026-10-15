Fethiyespor’da yeni dönem

FETHİYESPOR Kulübü, altyapısını güçlendirmek ve geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla yeni bir yapılanma sürecine girdi. Kulübün altyapı organizasyonunu geliştirmek ve yeni dönem hedeflerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar alındı. Fethiyespor Altyapı'dan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe ile Kulüp Müdürü Ebru Yavaşoğlu Özmen, altyapı sorumluları ve personeliyle bir araya gelerek yeni yapılanma sürecini değerlendirdi. Toplantıda, altyapının gelişimine yönelik çalışmalar ve önümüzdeki dönemin hedefleri ele alındı. Yeni yapılanma kapsamında İdari İşler Koordinatörlüğüne Arif Ünal, Gençlik Gelişim Proje Direktörlüğüne Ali İhsan Selçuk, Gençlik Gelişim Proje Direktör Yardımcılığı ve Kaleci Departmanı Sorumluluğuna ise Reha Özmen getirildi. Gerçekleştirilen görevlendirmelerle birlikte altyapı çalışmalarının daha koordineli ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Fethiyespor'un geleceğine yatırım niteliği taşıyan bu yapılanmayla genç oyuncuların gelişimine katkı sağlanması ve kulübün altyapı yapısının daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.