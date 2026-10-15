TRABZONSPOR'UN MAÇI HANGİ KANALDA? | KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa macerasına galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavililerin mücadelesinin tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar…
KUPS KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
KuPS Kuopio - Trabzonspor maçı, UEFA Konferans Ligi, Trabzonspor canlı yayın, TS Avrupa maçı, KuPS Kuopio Trabzonspor hangi kanalda aramaları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki mücadelede Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. 15 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma Tammelan Stadı'nda oynanacak.
KUPS KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabakada Malta Futbol Federasyonu'ndan Ishmael Barbara düdük çalarken, yardımcılıklarını Luke Portelli ve Duncan Spencer üstlenecek. Bordo-mavililerin Avrupa'daki kritik sınavı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.