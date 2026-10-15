TRABZONSPOR'UN MAÇI HANGİ KANALDA? | KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, lig aşamasının ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa macerasına galibiyetle başlamayı hedefleyen bordo-mavililerin mücadelesinin tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar…