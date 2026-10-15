Uşakspor karıştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde altyapı oyuncularından kurulu Altay'a 1-0 yenilerek 5 puanda kalan Uşakspor sıkıntılı günlerden geçiyor. Uşak Belediyesi'nin geçen sezon takımda oynayan Uşaksporlu birçok eski futbolcuya noter ihtarı gönderdiği, tutuklanan Belediye Eski Başkanı Özkan Yalım döneminde belediye şirketinden yapılan maaş ödemelerinin iadesi istendiği öğrenildi. Uşakspor'un yaklaşık 13 milyon TL'lik SGK borcu nedeniyle eski yönetim kurulu üyeleri hakkında da icra takibi başlatıldığı belirtildi. Sezon başında Uşakspor'u devralan Ahmet Çoruhlu ise kulübün mali durumuyla ilgili açıklama yaparken, "Bugüne kadar taahhüt edip ödemediğimiz hiçbir borç bulunmamaktadır" dedi. Ahmet Çoruhlu, SGK borçları ve haciz işlemlerine ilişkin açıklamasında, devir sırasında üstlendikleri borçları ödediklerini, sonradan ortaya çıkan yükümlülüklerin geçmiş dönemden kaynaklandığını savundu.

ALACAKLARA HACİZ VE BLOKE

KULÜBÜ 17 milyon 825 bin TL borcu ödeme şartıyla devraldıklarını belirten Çoruhlu, geçmiş dönem borçları için bugüne kadar 33 milyon 450 bin TL ödeme yaptıklarını açıkladı. SGK cezaları için önceki yönetimi sorumlu tutan Çoruhlu, geçmiş dönem SGK borçları nedeniyle kulübün Türkiye Futbol Federasyonu nezdindeki alacaklarına haciz ve bloke konulduğunu duyurdu. Uşakspor'da Kaleci Antrenörü Ercan Aykanat başta olmak üzere Altay maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle birçok isme PFDK'dan ceza gelmesi bekleniyor. Taraftarlar ise takımdaki kötü gidiş nedeniyle Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz'ı istifaya davet ediyor.