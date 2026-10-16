Göztepe’de Stanimir Stoilov ilkleri yaşamak istiyor

Süper Lig'deki 3'üncü sezonunu geçiren Bulgar teknik adam kariyerinde Kocaelispor'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı. Ayrıca Bulgar çalıştırıcı, meslektaşı Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan'a karşı da hiç kazanamadı. Göztepe, Stoilov ile Kocaelispor'a karşı çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyet alamadı.

Stoilov, ilk olarak 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de Kocaelispor'a rakip oldu. O sezonun ikinci yarısında Kocaeli'de oynanan maçta Göztepe 2-0 öne geçmesine rağmen müsabakayı 3-2 kaybetti. Göztepe geçen sezon da Süper Lig'deki maçlarında Körfez ekibini yenemedi. İzmir'deki maç golsüz, Kocaeli'deki maç 1-1 berabere bitti. Stoilov, genç çalıştırıcı Selçuk İnan'ın görev yaptığı takımlara karşı da galibiyet alamadı. Geçen sezon Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u ile 2 kez berabere kalan Stoilov, 2024-25 sezonunda İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'ya 1 kez yenilmiş, 1 maçta da eşitlik bozulmamıştı.