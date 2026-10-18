Altay Es-Es’e direnemedi

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta Altay 1-0 öne geçtiği maçta Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu. Siyahbeyazlılar 26. dakikada Mehmet Kaymaz'ın pasında Oktay Özdede'nin uzaktan şutunda topu ağlara yollamasıyla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti. Es-Es 68'de penaltıdan Beykan Şimşek'in golüyle beraberliği yakaladı. 74'de misafir takımın atağında Ahmet Kara'nın asistinde Atalay Yıldırım'in fileleri sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Günün yıldızı olan Atalay 79 ve 90+1'de attığı gollerle hat-trick yaptı ve Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Eskişehirspor'a 4-1 mağlup oldu. İzmir ekibi gelecek hafta Balıkesirspor'un konuğu olacak.