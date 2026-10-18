Ege potada zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-27 sezonunun 4. haftasında Ege ekipleri, bugün ligin güçlü takımları karşısında sınav verecek. Ligin ilk üç haftasını 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak mücadelede Başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki Ege ekibi, ligde iki galibiyet alan rakibe karşı kritik bir galibiyet arıyor. Denizli temsilcisinin en önemli kozları, takımın en etkili silahı Victor Bailey Jr. ve John Meeks ikilisi olacak. Özellikle Bailey'nin skor üretme kapasitesi ve Meeks'in hem sayı hem de ribaund katkısı, Denizli Basket'in hücum organizasyonlarının bel kemiğini oluşturuyor. Aktaş'ın ekibi, bu isimlere güvenerek saha avantajını puanla taçlandırmayı hedefliyor. Hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Benfica'ya mağlup olan Denizli Basket, bu maçın ardından 21 Ekim'de İsviçre'de Lions de Geneve deplasmanına çıkacak.

THOMAS EN BÜYÜK KOZU

Sezona Denizli Basket galibiyetiyle başlayan ancak son iki maçını kaybeden Aliağa Petkimspor ise zorlu Fenerbahçe Tarfin deplasmanında boy gösterecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı 15.30'da yapılacak. Başantrenör Orhun Ene'nin çalıştırdığı İzmir temsilcisinin en etkili silahı Khyri Thomas. Son maçlarda takımının sayı yükünü çeken Thomas'ın skorer oyunu ve sahadaki liderliği, Petkimspor'un umut bağladığı en önemli koz. Euroleague'de güçlü performans sergileyen Fenerbahçe karşısında Thomas'ın etkisi belirleyici olabilir. Ege takımları için bu hafta sonu, sezonun yönünü değiştirebilecek kritik bir viraj olacak.