Göztepe seri peşinde

ÇIKARMA YAPACAK

SEZONA kötü bir giriş yapıp ilk 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden Göztepe, Eyüpspor galibiyetiyle 6 puana ulaştı. Kocaelispor ise oynadığı 7 karşılaşmada 4 kez kazandı. Yeşil-siyahlılar henüz beraberlik almazken 3 kez de sahadan yenik ayrılıp 12 puan topladı. Kocaelispor evindeki 3 maçı da gol yemeden kazandı. Göztepe ise topladığı 6 puanın 5'ini deplasmanlarda elde etti. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maç da berabere tamamlanmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar önemli deplasmanda kendilerine ayrılan tribünü tıklım tıklım dolduracak.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.