Kaf-Kaf taraftarsız 2. maçını da kazandı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon küme düşmekten son salisede mucizevi bir şekilde kurtulan Karşıyaka yeni sezona iyi başlarken evindeki galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Geçen sezon iç sahadaki son 4 maçını kazanarak ligde kalmayı başaran potanın köklü temsilcisi bu sezon da evinde taraftarından yoksun olmasına rağmen 2'de 2 yaptı. Geçen sezon son hafta oynanan Bursaspor karşılaşması sonrası Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle bu sezon evinde ilk iki maçını boş tribünler önünde oynayan Kaf-Kaf, taraftar handikapına rağmen hata yapmadı. Yeni kadrosuyla ilk haftalardan camiaya güven veren yeşil-kırmızılılar, taraftarına 25 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Tarfin maçıyla kavuşacak.