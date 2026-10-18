Trabzonspor’da Salah çok mutlu

TRABZONSPOR'UN Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayla sergilediği performans ve neşeli tavırlarıyla Beşiktaş maçı öncesinde dikkat çekiyor. Trabzon'da mutlu olduğu gözlenen futbolcu, 10 resmi maçta 12 gole katkı sağlayarak takımına önemli destek verdi. Trendyol Süper Lig'de 7 gol ve 3 asist üreten Salah, Avrupa kupalarında ise 4 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. UEFA Konferans Ligi'nde KuPS karşısında 55 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hem ligde hem Avrupa'da etkili performansını sürdüren Salah, şimdi gözünü Beşiktaş karşılaşmasına çevirdi. Bordo-mavili yıldızın kritik mücadelede de gol ve asist katkısıyla takımının galibiyet hedefinde önemli rol oynaması bekleniyor.