Yeni yetenekler çıkacak

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kemalpaşa Gençlik Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Selçuklu mimarisiyle tasarlanan merkezin gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, nitelikli vakit geçirebilecekleri bir alan olacağını belirten Kasapoğlu, tesisi en kısa sürede Kemalpaşalı gençlerle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla memleketin her köşesine, il ilçe ayrımı gözetmeksizin hizmet götürdüklerini belirten Kasapoğlu, hiçbir şehri ve ilçeyi geride bırakmadan, milletin her ferdini kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında eser üretmeye ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini kaydetti. İzmir'e kazandırılan spor tesislerine de değinen Kasapoğlu; Alsancak Mustafa Denizli Stadı ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra Halkapınar Spor Salonu, yüzme havuzu ve atletizm pistleriyle kentin spor altyapısının güçlendirildiğini belirtti. İzmir'in farklı spor branşlarında yeni yetenekler yetiştirmeye devam edeceğini vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin sporun yanı sıra bilim, sanat ve kültürle de gelişerek geleceğe hazırlanmasının önemine dikkat çekti.