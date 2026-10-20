Bucaspor 1928 nihayet güldü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kepezspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönen Bucaspor 1928 üzerindeki kara bulutları dağıttı. Son olarak 2'nci haftada evinde 1922 Akşehirspor'u 2-1 yenen sarı-lacivertliler ardından oynadığı 4 maçı da kaybetti. Sırasıyla Etimesgutspor (D), Altay, Bursa Yıldırım (D) ve Gaziemirspor'a yenilip düşme hattına yaklaşan İzmir ekibi, Kepezspor galibiyetiyle rahat nefes almış oldu. Bucaspor 1928, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 8'nci hafta maçında evinde Eskişehir Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.