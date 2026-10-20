Fethiyespor’dan hakem tepkisi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fethiyespor alt sıralardan kurtulamazken, yönetim hakem kararlarına tepki gösterdi. Lacivert-beyazlılar hakem kararlarının oyunun önüne geçtiğini belirterek,"Fethiyespor olarak her zaman sahanın içinde kalmayı ve futbolu ön planda tutmaya çalışmamıza rağmen sahada hakem kararlarıyla emeğimizin çalınmasına göz yumduğumuz anlamına gelmesin. Dün takımımızın güzel bir mücadele ortaya koyduğu maçta karşılaşma 2-1 üstünlüğümüz ile devam ederken Şahan Akyüz'ün geriden gelerek attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerde oyuncumuzun açık bir şekilde geri de olmasına karşın yan hakemin ofsayt kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu skandal kararı da tüm futbol kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.