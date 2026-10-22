Denizli Basket’in gençleri harika

BASKETBOL Gençler Ligi'nin ilk 3 maçına İstanbul'da çıkan Denizli Basket, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda Esenler Erok'a mağlup olurkan, Trabzonspor ve Çayırova maçlarını kazandı. Denizli ekibi, ilk maçında Esenler Erok'a 90-71 mağlup olurken, ikinci maçında Trabzonspor'u 83-78, üçüncü maçında Çayırova'yı 86-84 yenerek 3'te 2 yaptı. Mektebim Koleji Denizli Basket Başantrenörü Barış Narşen, "İstanbul'da üç zorlu karşılaşma oynadık. Esenler Erok maçında istediğimiz sonucu alamadık ancak sonrasında Trabzonspor ve Çayırova karşısında aldığımız galibiyetlerle pencereyi iki galibiyetle tamamladık. Oyuncularımızın mücadele etmesi, maçların ardından eksiklerimizi görerek gelişimlerini sürdürmeleri bizim için önemli. Gençler Ligi'nde amacımız, her karşılaşmada üzerine koyarak ilerlemek ve oyuncularımızın basketbol gelişimine katkı sağlamak. Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı aynı ciddiyetle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.