The Bodrum Cup’ta rota Knidos’a çevrildi

BU yıl 38. kez gerçekleştirilen The Bodrum Cup'ta yelkenler bu kez Knidos için açıldı. Bodrum açıklarından start alan 90 tekne ve yaklaşık 1000 yelkenci, 20 deniz millik Ruins Luxury Resort etabında Knidos'a ulaşmak için mücadele etti. Organizasyonun ilk günü 12 deniz millik Bodrum-Bodrum rotasındaki SumOne etabı ile tamamlanırken, ikinci günün parkuru Bodrum'dan Knidos'a uzandı. Toplam 79 deniz millik beş etaptan oluşan yarışta ekipler, yarın Knidos-Ortakent rotasındaki 20 deniz millik Yalıkavak Marina etabında mücadele edecek. Knidos ve Ortakent etaplarının ardından Yalıkavak'a ulaşacak filo, yarış haftasının son etabında mücadele edecek. 38. The Bodrum Cup, 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak Marina'da düzenlenecek ödül töreni ve Pinhani konseriyle sona erecek.