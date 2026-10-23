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Haberler Spor Fenerbahçe’de sürpriz veda! Devre arasında veda edecek...

Fenerbahçe’de sürpriz veda! Devre arasında veda edecek...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu ile ayrılık kararı alındığı öğrenildi. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, devre arasında takıma veda edeceği aktarıldı.

SABAH

Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de kurmaylar devre arası öncesi transfer ve kadro planlama çalışmalarına hız verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 2 puan toplayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan oyuncuyla ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

MIMOVIC İLE VEDA KARARI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic ile ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe kurmaylarının, Ognjen Mimovic için teklif beklediği vurgulandı.

F.BAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI

22 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'de henüz maça çıkmadı.

Sırp oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Ognjen Mimovic'in güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

6.7 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu devre arasında Ognjen Mimovic için 6 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giymişti.

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