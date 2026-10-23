Fenerbahçe’de sürpriz veda! Devre arasında veda edecek...

Sırp oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

22 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'de henüz maça çıkmadı.

DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO

Ognjen Mimovic'in güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.