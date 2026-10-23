Fenerbahçe’de sürpriz veda! Devre arasında veda edecek...

Fenerbahçe'de kurmaylar devre arası öncesi transfer ve kadro planlama çalışmalarına hız verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 2 puan toplayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan oyuncuyla ayrılık kararı alındığı ifade edildi.
MIMOVIC İLE VEDA KARARI
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic ile ayrılık kararı aldığı belirtildi.
Fenerbahçe kurmaylarının, Ognjen Mimovic için teklif beklediği vurgulandı.
F.BAHÇE'DE MAÇA ÇIKMADI
22 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe'de henüz maça çıkmadı.
Sırp oyuncunun, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.
DEĞERİ 2.5 MİLYON EURO
Ognjen Mimovic'in güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.
6.7 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu devre arasında Ognjen Mimovic için 6 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Zenit ve Pafos'ta kiralık olarak forma giymişti.