Türk Yıldızları Fethiye'de nefes kesti! Görsel şöleni gören telefonuna sarıldı...

Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları, hava gösterileriyle renkli görüntülere sahne oluyor.

Festival kapsamında gösteri yapması beklenen Türk Yıldızları, Çalış Plajı semalarında prova uçuşu yaptı. Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki geçişlerini ilgiyle takip eden vatandaşlar, uçakların manevralarını fotoğraf ve video çekerek kaydetti.