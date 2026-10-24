İZMİR'DE MİLLİ MAÇ HEYECANI: MİLLİ TAKIM MAÇI O KANALDA! | Türkiye-Belçika maçı ne zaman? Türkiye-Belçika maçına kaç gün kaldı?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında çıkacağı önemli sınav öncesinde gözler İzmir'e çevrildi. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele öncesi futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı gün ve saat ile yayıncı kanalın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte maçın yayın detayları…