İZMİR'DE MİLLİ MAÇ HEYECANI: MİLLİ TAKIM MAÇI O KANALDA! | Türkiye-Belçika maçı ne zaman? Türkiye-Belçika maçına kaç gün kaldı?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika karşısında çıkacağı önemli sınav öncesinde gözler İzmir'e çevrildi. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele öncesi futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı gün ve saat ile yayıncı kanalın bilgilerini öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte maçın yayın detayları…
TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede A Milli Futbol Takımı, taraftarı önünde sahaya çıkacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika milli karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması planlanıyor. Futbolseverler, İzmir'de oynanacak mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.
MİLLİLERİN BELÇİKA MESAİSİ İZMİR'DE
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında İzmir'de sahaya çıkacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak. Futbolseverler, kritik karşılaşmada millilerin sergileyeceği performansa kilitlenecek.
A MİLLİ TAKIM'IN KASIM AYI MAÇ PROGRAMI
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında iki önemli karşılaşmada mücadele edecek. Millilerin maç takviminde Belçika ve Fransa karşılaşmaları yer alıyor.
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye – Belçika, saat 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa – Türkiye, saat 22.45