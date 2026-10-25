Avrupa’ya Beşiktaş damgası

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, ilk 3 karşılaşmada 7 puan toplayarak 2017- 2018 sezonundan bu yana Avrupa kupalarındaki en başarılı başlangıcını yaptı. Avrupa serüvenine sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek başlayan Kara Kartal, ikinci maçında Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 yenerek çıkışını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekip, üçüncü sınavında ise Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 5 gol gördü ve +4 averaj yakaladı. Fransız, Alman ve İngiliz temsilcilerine karşı sergilediği hücum performansıyla dikkat çeken siyah-beyazlılar, Avrupa'da iddiasını ortaya koydu.

ZİRVEYE EN YAKIN START

BEŞİKTAŞ, son olarak 2017-2018 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Leipzig ve Monaco'yu mağlup ederek 9 puan toplamıştı. Sonraki sezonlarda aynı başarıyı yakalayamayan Kara Kartal, bu sezon yeniden güçlü bir Avrupa grafiği çizdi. 2018-2019'da ilk 3 maçta 3 puanda kalan Beşiktaş, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında puan alamadı. 2023-2024'te 1 puan, 2024- 2025'te ise 3 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, bu kez 7 puanla fark yarattı. Fransız ekibi Marsilya ve Alman temsilcisi Hoffenheim galibiyetleriyle moral bulan, İngiliz Crystal Palace karşısında da yenilmeyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyah-beyazlılar çıkışını 5 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Celtic karşılaşmasında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor.