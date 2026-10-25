Göz-Göz’de hasret sona eriyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan stoper Furkan Bayır , sağ bek Ogün Bayrak ve defans Allan Godoi forma giyemeyecek. Ligin ilk 6 haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, milli ara sonrasında yakaladığı çıkışla dikkat çekti. Önce deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla geçen İzmir temsilcisi , ardından Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçlarla puanını 9'a yükselten sarı-kırmızılılar, düşme hattından çıkarak rahat bir nefes aldı. Teknik heyet ve futbolcular, Çorum FK karşısında da kazanarak yakalanan çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde oynayacağı mücadelede üç puana uzanmak isteyen Göztepe, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ VAR

Göztepe ile Arca Çorum FK arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları da açıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, 1. kategori için 4 bin 750 TL, 2. kategori için 3 bin 750 TL, 3. kategori için 2 bin 100 TL ve 4. kategori için bin 150 TL ödeyecek. 5. ve 6. kategori biletleri 550 TL'den satışa sunulurken, misafir tribünü bilet fiyatı ise 650 TL olarak belirlendi. Karşılaşmaya yoğun ilgi olduğu ve taraftarların peş peşe alınan 2 galibiyetin ardından yeniden kenetlendiği ifade edildi. Oyuncuları motive etmek için özel bir hazırlık içerisinde olan sarı-kırmızılı taraftarların görsel bir şova imza atması bekleniyor. İzmir ekibi taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılarak galibiyet serisini üç maça çıkarmak istiyor.