Karşıyaka evinde istediğini aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen Karşıyaka, sahasında konuk ettiği Söke 1970'i 2-1 yendi. Kaf-Kaf'ın gollerini 24'te Veysel Karani, 40'ta ise Erhan Öztürk kaydetti. Konuk ekibin golü ise 54'te Berhan'dan (P) geldi. İzmir temsilcisi bu sonuçla son dört maçından 10 puan çıkarmayı başardı ve yükselişini sürdürdü. Balıkesirspor ise sahasında konuk ettiği Altay'ı Emre Gemici (2), Akın Akman ve Ali Sinan ve Yunus'un (kk) golleriyle 5-0 mağlup etti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK ise taraftarı önünde 68 Aksaray Bld.'yi 17 ve 51'de Tahir Babaoğlu'nun golleriyle 2-1 yendi. Sarı-siyahlılar bu sonuçla 5'te 5 yaptı ve liderliğini sürdürdü.