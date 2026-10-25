Muğlaspor’dan gol şov

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 5-0 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı. Muğla temsilcisi, etkili futbolu ve hücumdaki başarılı performansıyla karşılaşmadan farklı galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Muğlaspor, 8'inci dakikada Avramovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 45+1'inci dakikada Sissoko'nun penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Ertuğrul Fırat'ın 45+3'te attığı golle skoru 3-0'a getiren Muğlaspor, soyunma odasına avantajlı girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Muğla temsilcisi, 48'inci dakikada Diarra'nın golüyle farkı dörde çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekipte Ertuğrul Fırat, 59'uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Muğlaspor, İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.