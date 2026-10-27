Dev derbide tansiyon yükseldi! Kartlar peş peşe çıktı

Türk futbolunun iki köklü kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 407. derbi heyecanı sona erdi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazanırken, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ve çıkan kartlar da derbinin önüne geçen başlıklar arasında yer aldı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla sarı-lacivertli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-kırmızılı oyuncu Roland Sallai arasında başlayan gerginlik, diğer oyuncuların da katılımıyla büyüdü. Arbedenin yaşandığı olaylardan sonra Kerem ve Sallai sarı kart gördü. Birbirine fiziksel müdahalede bulunan Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown 'a da kırmızı kart gösterildi.

Hakem Atilla Karaoğlan 'ın yönettiği derbinin 90 dakikalık bölümünde Galatasaray'dan Davinson Sanchez ve Rafael Leao, Fenerbahçe'den ise İrfan Can Kahveci , Milan Skriniar, Nelson Semedo ile N'Golo Kante sarı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi ekranında hakem raporunun yer almasıyla derbinin faturası da resmi olarak netleşti.

SON 20 DERBİDE 18 KIRMIZI KART

İki takım arasındaki son 20 derbide toplamda 18 kırmızı, 150 sarı kart çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevuda hakemler, 18 oyuncuya kırmızı kart çıkardı. Hakemler, 150 kez de sarı kartını havaya kaldırdı.

Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 12, sarı-kırmızılı oyuncular da 6 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Younes Belhanda (2), Badou Ndiaye, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gören oyuncular oldu.

Fenerbahçe'de ise Roberto Soldado, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres, Alexander Djiku, Fred, Mert Hakan Yandaş, Ederson ve son olarak Archie Brown kırmızı kartla cezalandırıldı.

GÖZLER DİSİPLİN SEVKLERİNDE

Derbinin olaylı şekilde kapanmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin disiplin sevklerine çevrildi.

Mücadele sonrası çıkan olaylara iki takımdan futbolcuların yanı teknik ekipler de dahil oldu.

Hakem ve gözlemci raporlarının Hukuk Müşavirliğine ulaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkler açıklanacak.

Derbi sonrasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi maddeden disipline verileceği merak konusu oldu. İki futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesinden "Sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle sevk edilmeleri durumunda 1 ile 3 maç, 45. madde olan "Kavga"dan sevk edilmeleri durumunda 3 ila 5 maç ceza verilmesi gündeme gelecek.

Disiplin sevki 44. madde olan "saldırıdan" sevk edilmeleri durumunda ise verilecek ceza, 5 ila 10 müsabakaya kadar çıkacak.

Ayrıca yayıncı kuruluş görüntüleri ve gözlemci raporlarından farklı futbolcu veya teknik ekip görevlilerine cezalar da verilebilir.