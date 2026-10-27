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TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde KuPS ve Hearts galibiyetlerinin ardından üçüncü hafta maçında Alman ekibi Freiburg’u konuk ediyor. Avrupa’da galibiyet serisini sürdürmek isteyen bordo-mavililerin kritik mücadelesinin saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

HABER MERKEZİ

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Trabzonspor - Freiburg maçı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Alman temsilcisini ağırlayacak bordo-mavililerin mücadele saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları…

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Trabzon'daki Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi mücadelesinin TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayımlanacak.

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