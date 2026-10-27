TRABZONSPOR - FREIBURG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? | Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Freiburg maçı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Alman temsilcisini ağırlayacak bordo-mavililerin mücadele saati, canlı yayın kanalı ve maç öncesi son gelişmeler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmanın detayları…