Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Belçika maçı İzmir'de mi? İşte milli maç tarihi ve saati...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat araştırılıyor. İlk maçta Belçika'ya 3-0 kaybeden Türkiye, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak.