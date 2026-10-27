Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye-Belçika maçı İzmir'de mi? İşte milli maç tarihi ve saati...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayın kanalı ve oynanacağı stat araştırılıyor. İlk maçta Belçika'ya 3-0 kaybeden Türkiye, bu kez taraftarı önünde galibiyet arayacak.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Belçika milli maçı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak karşılaşma, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Belçika karşılaşmasının ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
A Milli Takım ile Belçika arasındaki mücadele, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İzmirli futbolseverlerin de yakından takip edeceği karşılaşmada milliler, ilk maçta aldıkları mağlubiyetin ardından rövanşta galibiyet hedefliyor.
TÜRKİYE'NİN KALAN MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki kalan maç programı şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye - Belçika, saat 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa - Türkiye, saat 22.45
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son iki maçında Belçika ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.