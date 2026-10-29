Arda Güler için Mourinho’dan flaş karar! Oyundan çıkmasının tek şartı…

"EL CLASICO'DA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİ"

"El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi."Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşem. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."