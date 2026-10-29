Arda Güler için Mourinho’dan flaş karar! Oyundan çıkmasının tek şartı…

El Clasico'da Barcelona'yı deplasmanda mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi gündem oldu. Genç yıldızın performansı sonrası Jose Mourinho'nun harekete geçtiği ve milli futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.
TAKIMIN KİLİT İSİMLERİNDEN
2-1 kazanılan El Clasico maçında da etkileyici bir performans sergileyen 21 yaşındaki futbolcu, takımın önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, milli yıldıza ilk 11'de daha sık şans verse de, oyundan aldığı ilk isim olması nedeniyle, eleştiri oklarını üzerine çekiyordu.
ARTIK DOKUNULMAZLARI ARASINDA
Buna karşın genç futbolcunun, Barcelona karşısındaki performansıyla, Portekizli yıldızın dokunulmazları arasına girdiği ortaya çıktı.
TEK ŞART VAR...
İspanyol basınına yansıyan haberlerde; Arda Güler'in artık Federico Valverde, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi skor olarak avantaj sağlanmadığı sürece oyundan çıkmasının beklenmediği aktarıldı.
Arda Güler'in Mourinho'nun sisteminin temel parçalarından biri olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"EL CLASICO'DA GÜÇLÜ BİR MESAJ VERDİ"
"El Clasico'da sadece belirleyici olmakla kalmadı, aynı zamanda maçın herhangi bir aşamasında ne kadar etkili olabileceğine dair güçlü bir mesaj verdi."Arda Güler'in bu sezonki performansı muhteşem. Aslında, durdurulamaz Mbappe'nin ardından Real Madrid'in en etkili ikinci hücum oyuncusu oldu."