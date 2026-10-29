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FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe-Göztepe maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın maç takvimi ve yayın bilgileri...

HABER MERKEZİ

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Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından Fenerbahçe-Göztepe mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekibin Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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