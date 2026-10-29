FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA? Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından Fenerbahçe-Göztepe mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekibin Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın yayın bilgileri...